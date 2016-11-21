الجيش اليمنى يعلن مقتل أكثر من 100 من مرتزقة العدوان السعودي بتعز

أعلن مصدر عسكرى يمنى مقتل أكثر من 100 من مرتزقة نظام ال سعود خلال اليومين الماضيين فى منطقة الجحملية بمحافظة تعز.

وأوضح المصدر أن أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى من مرتزقة العدوان سقطوا خلال اليومين الماضيين فى المواجهات مع الجيش واللجان الشعبية بمنطقة الجحملية.

إلى ذلك اقتحمت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليمنية اليوم موقعين سعوديين بنجران ردا على استمرار تصعيد العدوان السعودى الغاشم على اليمن.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية “سبأ “عن مصدر عسكرى بنجران قوله إن وحدات من عناصر الجيش واللجان الشعبية اقتحمت موقعين سعوديين فى السلسلة الجبلية شمال الشبكة بنجران بعد مواجهات مع حاميات الموقع أفضت إلى السيطرة على الموقعين ومقتل وجرح العديد من مرتزقة ال سعود.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات جنود ال سعود فى معسكر وقرية المعزاب بعدد من القذائف المدفعية لافتا إلى أن الاصابات كانت دقيقة .