الجيش اليمني واللجان الشعبية يحرزون تقدما جديدا بمحافظة تعز

أحرز الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تقدما جديدا وسيطروا على عدد من التلال في محافظة تعز وأحبطوا محاولة تسلل لمرتزقة نظام بني سعود في مديرية مقبن بالمحافظة.

وأوضح مصدر عسكري يمني لموقع قناة المسيرة نت أن الجيش واللجان الشعبية “قاموا بتطهير عدد من التلال في جبل العنين في مديرية جبل حبشي بتعز بالتزامن مع استهداف تجمعات مرتزقة نظام بني سعود في قرية الرحة ومنطقة المضابي في مديرية مقبن وإحباطهم محاولة زحف المرتزقة باتجاه تلة النوبة بذات المديرية”.

وكان الجيش واللجان الشعبية دمروا أمس 15 آلية وقضوا على 23 من مرتزقة بني سعود في كمين عند أطراف كهبوب وذباب جنوب غرب محافظة تعز.

وفي مديرية الوضيع بمحافظة أبين جنوب اليمن قتل مساء أمس ستة من أفراد ميليشيا الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وأصيب عشرون آخرون إثر تفجير انتحاري استهدف حاجزا لهم.

وتشهد محافظة أبين ومحافظات جنوبية أخرى فوضى أمنية خلفها عدوان النظام السعودي المتواصل على اليمن منذ ال 26 من آذار العام الماضي تستغلها جماعات تكفيرية وإرهابية كتنظيمي “القاعدة” و”داعش” في اعتداءاتها على مدن يمنية تخضع حاليا لسيطرة القوات لموالية لهادي.