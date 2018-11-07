الجيش اليمني يتصدى لاعتداءات العدوان في مطاحن البحر الأحمر

تواصل قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، لليوم الرابع على التوالي، عمليات عسكرية في صد الهجمات المتكررة والمتعددة من خلف مطاحن البحر الأحمر وبالكيلو 10، وسط تراجع مستمر تشهده صفوف مرتزقة عدوان بني سعود.

الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تطهير وتحرير مساحات واسعة وكبيرة جدا في الضواحي الشمالية للمدينة، ومحاصرة مجاميع من المرتزقة إلى خلف مطاحن البحر الأحمر، وقذف 6 مواقع جديدة كانت تسلل منها مجاميع من المرتزقة.

مصدر عسكري أفاد بأن وحدات عالية التدريب استطاعت السيطرة على مناطق واسعة بالكيلو 10، كانت قد تقدمت فيها مجموعة من المرتزقة محاولةً التقدم نحو الكيلو 16.

كما أضاف بأن العمليات العسكرية للجيش واللجان خلف مطاحن البحر الأحمر مستمرة بمعنويات عالية، وبالنسبة للكيلو 16 فلم يحقق العدوان أي تقدم يذكر، رغم عمليات التسلل من قبل مرتزقته في محاولة لإحراز تقدم في هذه المناطق من أجل إرباك الجيش اليمني واللجان الشعبية.