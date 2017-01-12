الجيش اليمني يتصدى لمرتزقة بني سعود بمنفذ علب الحدودي

قال مصدر عسكرى يمنى لوكالة سبأ، أن عددا من مرتزقة نظام بني سعود لقوا مصرعهم وأصيب آخرون خلال تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولة تقدمهم باتجاه منفذ علب الحدودي.

وأشار المصدر اليمني إلى إحراق آلية عسكرية للمرتزقة بقصف صاروخي استهدف منطقتي شرق معسكر البقع في نجران وعدد من الآليات بمديرية نهم بصنعاء فيما سقط عدد منهم بين قتيل ومصاب خلال استهداف تجمعاتهم غرب تلة البلبة وصحراء ميديا بصنعاء.

وفى محافظة لحج سيطرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدة مواقع في مناطق تلة السوداء والرقابة والجروف فى عملية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وفي محافظة تعز قتل العشرات من مرتزقة العدوان السعودى بينهم أحد القياديين المدعو عايد حسن العجيلى وأصيب آخرون فى جبهة ذباب وتم تدمير والاستيلاء على آليات تابعة لهم وأسر خمسة منهم فيما تم إسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدوان أثناء تحليقها التجسسي فوق منطقة الجديد بمديرية المخا جنوب غرب المحافظة كما تم إيقاع قتلى ومصابين في صفوف المرتزقة في كمين محكم للجيش واللجان في منطقة المنصورة بمديرية الوازعية.

وفي محافظة مأرب دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم دبابة لمرتزقة العدوان جنوب تلة المطار بمديرية صرواح وقتل طاقمها فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم بوادي الربيعة بالمديرية بقصف صاروخي.

وفي محافظة الجوف بين المصدر أنه تم تدمير طاقم عسكري للمرتزقة في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف وإطلاق صاروخ زلزال 1 على تجمعات المرتزقة بوادي هراب في العقبة.

وفي مديرية عسقلان بمحافظة شبوة سقط عدد من المرتزقة قتلى ومصابين وأحرقت آلية تابعة لهم بصاروخ مضاد للدروع.