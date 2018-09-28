الجيش اليمني يدك تجمعات العدوان السعودي في الجوف

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية اليوم صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي في مديرية الغيل بالجوف.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”:”إن القصف الصاروخي أصاب هدفه موقعا قتلى ومصابين في صفوف مرتزقة العدوان” مؤكدا مقتل العديد من المرتزقة إثر انفجار عبوة ناسفة بآليتهم في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف.

إلى ذلك نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي أسفل جبل هيلان بمديرية صرواح بمأرب أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المرتزقة.

وفي تعز دمر الجيش واللجان الشعبية مدرعة لمرتزقة العدوان في جبهة حيفان بعبوة ناسفة وكذلك قتل عدد من المرتزقة بانفجار عبوتين ناسفتين.

وفي لحج دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية مواقع مرتزقة العدوان في القبيطة محققة إصابات مباشرة.

وتأتى هذه العمليات ردا على الجرائم والمجازر المتواصلة التى يرتكبها العدوان الذي يشنه النظام السعودي وحلفاؤه على اليمنيين منذ آذار عام 2015.