الجيش اليمني يدمر آلية لقوات العدوان في نجران

دمرت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم آلية عسكرية لتحالف العدوان السعودي في قطاع نجران موقعين طاقمها بين قتيل وجريح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري بنجران قوله إن وحدات في الجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية سعودية محملة بالمرتزقة بصاروخ موجه ما أدى إلى مصرع وإصابة من كان على متنها.

كما أطلقت القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخي زلزال1 على تجمعات الغزاة والمرتزقة غرب مجازة بقطاع عسير ما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم.

إلى ذلك قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل ام بي سي محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.

وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفا الليلة الماضية بصاروخين بالستيين محليي الصنع تجمعات لجنود النظام السعودي في قطاع جيزان.