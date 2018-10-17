الجيش اليمني يدمر آليتين عسكريتين ومدرعة لمرتزقة العدوان السعودي

دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية مساء اليوم مدرعة تابعة لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وأكد مصدر عسكري يمني لموقع المسيرة نت أن وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير مدرعة تابعة لمرتزقة العدوان في جبهة الأعبوس بحيفان بعبوة ناسفة.

وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية قد شنوا في وقت سابق اليوم هجوما على موقع للمرتزقة بجبهة حيفان ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة كما قتل وأصيب عدد منهم أثناء محاولتهم الزحف على مواقع الجيش واللجان في منطقة الضباب.

كما دمر الجيش واللجان الشعبية آليتين عسكريتين سعوديتين بكمين محكم في نجران ودكت المدفعية تجمعات للمرتزقة في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش اليمني دكت تجمعات مرتزقة العدوان شرق جبل الدود بجيزان محققةً إصابات مؤكدة في صفوفهم كما نصبوا كمينا محكما لآليتين في موقع الطلعة ما أدى إلى تدميرهما.

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