الجيش اليمني يستهدف بـ “بالستي” معسكراً للنظام السعودي في المخا

غداة ارتكابه مجزرة مروعة يندى لها جبين الإنسانية، قام بها طيران تحالف عدوان بني سعود بحق المحتفين في عرس في اليمن، راح ضحيتها 88 شخصاً بين شهيد وجريح، والتي تزامنت مع اغتيال صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في غارة في الحديدة، ارتكب طيران العدوان السعودي أمس مجزرة جديدة في حجة، راح ضحيتها 31 يمنياً بين شهيد وجريح، وقال مصدر بالمحافظة: إن طيران النظام السعودي استهدف بغارة محطة وقود في مديرية عبس في حجة، ما أدى إلى استشهاد 18 مواطناً وإصابة 13 آخرين في حصيلة أولية.

في الأثناء، استشهد ثلاثة يمنيين وأصيب اثنان آخران جراء غارة استهدفت حفارة مياه في منطقة الجعملة بمديرية مجز في محافظة صعدة، بحسب ما أفاد مصدر في المحافظة، مشيراً إلى أن الطيران العدوان شن غارة على منطقة غمار بمديرية رازح الحدودية، وتسع غارات على مديرية باقم في صعدة، فيما طاولت غارات جوية أخرى مناطق متفرقة من مديريتي كِتاف ورازِح على وقع قصف صاروخي ومدفعي سعودي على منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية بمحافظة صعدة. كما شنّت طائرات تحالف العدوان أيضاً سلسلة غارات جوية على مديرية أرحب شمالي صنعاء.

في غضون ذلك، استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية بصاروخ بالستي تجمعات مرتزقة العدوان السعودي في المخا بمحافظة تعز، وقال مصدر عسكري: إن القوة الصاروخية اليمنية استهدفت بصاروخ بالستي نوع “قاهر تو إم” تجمعات مرتزقة العدوان في المخا، مؤكداً أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة مخلفاً عشرات القتلى من قوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي، ومن مرتزقة تحالف العدوان بينهم قيادات.

في الأثناء، تجددت المواجهات العنيفة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي من جهة ثانية في محيط معسكر التشريفات عند الأطراف الشرقية لمدينة تعز.

وفي محافظة البيضاء، دمّر الجيش واللجان الشعبية دبابة لقوات هادي بصاروخ موجّه بالقرب من سوق قانية شرقي المحافظة، الأمر الذي أدى إلى مقتل 4 عناصر من قواته كانوا على متن الدبابة.

وإلى ما وراء الحدود اليمنية، فقد قصف الجيش اليمني واللجان الشعبية بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية معسكراً للقوات السعودية قبالة جبال العقبة بجيزان، وبالتزامن مع ذلك دمّر الجيش واللجان مخزن أسلحة للجيش السعودي بقصف مدفعي استهدف تلة الخَزّان في قرية قوى، كما دمر آلية عسكرية سعودية خلف قُلل الجراحي، فيوقت شنّت فيه طائرات تحالف العدوان سلسلة غارات جوية على مواقع يسيطر عليها الجيش اليمني واللجان الشعبية في وادي جاره بجيزان السعودية.

وفي نجران السعودية، قتل جندي سعودي برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية في رقابة مراش، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف تجمعات الجيشين السعودي والسوداني في رقابة صِلة بعدد من صواريخ الكاتيوشا.

يذكر أن طيران تحالف العدوان السعودي ارتكب الكثير من المجازر بحق الشعب اليمني خلال عدوانه المتواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات والذي خلف آلاف الضحايا إضافة إلى تدمير واسع في البنى التحتية إلى جانب الحصار الجائر الذي يفرضه هذا التحالف على الموانئ اليمنية.

وكالات