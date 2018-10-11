الجيش اليمني يستهدف تجمعات العدوان السعودي في عسير

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية مساء الأربعاء، صاروخا باليستيا على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي في عسير.

وأفاد مصدر في القوة الصاروخية عن استهداف تجمعات كبيرة للعدوان بصاروخ باليستي من طراز “بدر1” في عسير. واعلن المصدر أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة وخلف خسائر بشرية ومادية داخل المعسكر المستهدف.

وفي ذات المنطقة شن افراد الجيش واللجان الشعبية هجوماً واسعاَ على مواقع المرتزقة غرب مجازة تمكنوا خلالها من استعادة سلسلة جبلية في جبال مجازة، وكبدوا مرتزقة الجيش السعودي خسائر فادحة.

فيما اكدت مصادر يمنية أنه تم استعادة 8 مواقع كان قد تمركز بها العدو بمنطقتي فضحة وعشار بجبهة ناطع في البيضاء، فيما اشارت تلك المصادر الى مصرع عدد كبير من المرتزقة واغتنام عتاد حربي وتدمير آليات لهم خلال العملية العسكرية.

وفي جبهة ماوراء الحدود ايضا تمكن الجيش واللجان الشعبية من اعطاب جرافة عسكرية سعودية بقذائف المدفعية في مركز السودة العسكري في جيزان.

وفي الجبهة الداخلية لقي عدد من مرتزقة العدوان، مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة بهم في محافظة تعز، وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان تمكنت من تفجير تجمع للمنافقين بعبوة ناسفة في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم ما تسبب بمقتل واصابة عدد كبير منهم.