الجيش اليمني يستهدف تجمعات العدوان في عدة محاور

استهدف الجيش اليمني خلال الساعات الماضية بوابة معسكر طيبة الاسم بجبهة الأجاشر في محافظة صعدة ما أدى إلى تدمير ثلاثة ارتال عسكرية.

وأكد مصدر عسكري يمني أن الجيش اليمني واللجان الشعبية دمروا بصواريخ موجهة ثلاث مدرعات أميركية الصنع بطواقمها وعتادها وثلاثة أطقم عسكرية حديثة بمن عليها في جبهة موزع بينما تم تدمير مدرعة مضادة للألغام والدروع أمام مفرق الحناية في جبهة الوازعية بصاروخ موجه ومصرع طاقمها.

إلى ذلك وصلت 247 جثة من جثث مرتزقة العدوان السعودي إلى مستشفى المخا ومستشفيات عدن خلال الـ 48 ساعة الماضية بعد أن لقوا مصرعهم في جبهة الساحل الغربي.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إنه “تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفى المخا ومستشفيات عدن ووحدات الإخلاء الطبي لقوى العدوان على الساحل الغربي بعد تكدس جثث وجرحى الغزاة والمرتزقة القادمين من معارك الساحل الغربي خلال الساعات الماضية”.

كما استهدف سلاح الجو المسير في الجيش اليمني واللجان الشعبية منظومة الاتصالات العسكرية التابعة لقوات النظام السعودي في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر عسكري إن “تدمير منظومة الاتصال لجيش النظام السعودي تم بعد عملية رصد دقيقة” مشيرا إلى أن القوات اليمنية قصفت أيضا مواقع وتجمعات مرتزقة النظام السعودي في المنطقة.

وأكد المصدر أن قوات الجيش واللجان هاجموا مواقع المرتزقة بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف ما أدى إلى تدمير وإحراق مواقعهم وتحصيناتهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة تعز تم تطهير عدد من المواقع جنوب مفرق الوازعية بعد عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع المرتزقة وأسفرت عن مقتل وجرح عدد منهم كما تم إحراق آلية لهم في المنطقة نفسها.

وقتل عدد من الجنود السعوديين بينهم ضباط أمس بقصف صاروخي للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدف موقع السديس في نجران جنوب غرب السعودية.