الجيش اليمني يستهدف تجمعات مرتزقة آل سعود في البيضاء

استهدفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية فجر اليوم بصواريخ الكاتيوشا تجمعات لمرتزقة نظام آل سعود في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء محققة إصابات مباشرة.

وأكد مصدر عسكري أن القوة الصاروخية قصفت بصواريخ الكاتيوشا تجمعات لمرتزقة العدوان في مديرية الزاهر وكبدتهم خسائر بالعتاد والأرواح.

وفي محافظة الجوف قتل عدد من مرتزقة نظام بني سعود وأصيب أخرون في عملية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية في منطقة حام وفقا للمصدر الذي أشار أيضا إلى استهداف مواقع وتجمعات لنظام بني سعود في جيزان مساء أمس وتحقيق إصابات مباشرة فيما تم تدمير آليتين عسكريتين للنظام السعودي في منفذ الخضراء وآلية أخرى غرب موقع مثعن في نجران.