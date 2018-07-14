الجيش اليمني يستهدف معسكرا لحرس النظام السعودي في نجران

أطلق الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم صاروخا باليستيا قصير المدى على معسكر لحرس النظام السعودي في منطقة نجران.

ونقل موقع المسيرة الإلكتروني عن مصدر عسكري قوله: “إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته القوة الصاروخية أصاب هدفه بدقة عالية” مشيرا إلى أنه تم سماع دوي انفجار وسط معسكر الحرس السعودي في نجران.

يذكر أن القوة الصاروخية اليمنية أطلقت الأربعاء الماضي صاروخين أحدهما باليستي من نوع توشكا والآخر قصير المدى على تجمعات لجنود العدوان الذي يقوده النظام السعودي في الساحل الغربي وألحقا خسائر كبيرة في صفوفهم.

وتأتي هذه العمليات ردا على العدوان المتواصل الذي يقوده النظام السعودي وحلفاؤه على اليمنيين منذ عام 2015 حيث أعلن في وقت سابق اليوم مقتل يمني وإصابة اثنين آخرين جراء غارتين لطيران النظام السعودي على مديرية ملحان بمحافظة المحويت.