الجيش اليمني يسيطر على قرى تابعة لنظام بني سعود في منطقة الخوبة بجيزان

تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من السيطرة على عدة قرى تابعة للنظام السعودي في منطقة الخوبة بجيزان بعد عملية اقتحام وصفت بالنوعية تم خلالها إحراق العديد من الآليات والدبابات والأطقم العسكرية ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من مرتزقة بني سعود وفق مصدر عسكري يمني.

ونقلت قناة المسيرة اليمنية عن المصدر قوله إن “عملية الاقتحام أسفرت عن إحراق ست آليات برادلي ودبابتي إبرامز وتدمير طاقمين عسكريين واعطاب اثنين آخرين إضافة إلى سقوط العشرات من جنود الجيش السعودي بين قتيل وجريح” مشيرا إلى أن العملية “الواسعة” التي نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية في جيزان جاءت ردا على جرائم العدوان والاستمرار في الغارات الجوية وفرض الحصار على البلاد.

في السياق ذاته أعلن مصدر عسكري أن وحدة المدفعية في الجيش واللجان الشعبية استهدفت بعدد من القذائف تجمعا لجنود النظام السعودي غرب مدينة الربوعة محققة إصابات مباشرة في صفوفهم كما استهدفت في وقت سابق تجمعات لهم في دار الإمارة وقيادة حرس الحدود في ظهران الجنوب بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

وكانت مصادر يمنية أشارت أمس إلى استهداف قوة الجيش اليمني واللجان الشعبية ومدفعيتهما تجمعات مرتزقة لنظام بني سعود في منطقة ثعبات ومدينة ذباب بمحافظة تعز محققتان إصابات مباشرة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ردا على اعتداءات النظام السعودي المتواصلة.