الجيش اليمني يسيطر على مواقع سعودية بقطاع عسير

سيطر الجيش اليمني بالتعاون مع اللجان الشعبية على موقعين سعوديين في منطقة رقابة أسعر بقطاع عسير.

وقال مصدر عسكري لوكالة سبأ اليمنية ان “أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من السيطرة على موقعين سعوديين في رقابة أسعر واستهدفوا مدرعة ما أدى إلى احتراقها”.

واستهدفت مدفعية الجيش تجمعات للجنود السعوديين في موقع شعب الذائب في جيزان وحققت إصابات مباشرة فيه أسفرت عن احتراق مخزن أسلحة.

وأعلن مصدر عسكري مقتل ما يسمى قائد اللواء 82 الموالي للنظام السعودي في عملية نوعية لأبطال الجيش في ميدي.

وسيطر الجيش اليمني على عدد من المواقع في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بعد معارك مع مرتزقة النظام السعودي أسفرت عن مقتل 6 منهم.

من جهة أخرى شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظات مأرب وصنعاء وصعدة مخلفا أضرارا مادية كبيرة.