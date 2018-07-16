الجيش اليمني يسيطر على 4 قرى في جيزان

سيطرت القوات اليمنية المشتركة على عدد من القرى والمواقع العسكرية في جيزان جنوبي السعودية، وأفاد مصدر عسكري بمقتل وجرح العديد من قوات تحالف العدوان السعودي وأسر آخرين خلال سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية على 4 قرى وعدد من المواقع المستحدثة شرق وشمال جبل الدود وقبالة جبل الدخان بجيزان السعودية، موضحاً بأن الجيش واللجان شنّوا عملية عسكرية واسعة أسفرت عن تدمير 4 آليات عسكرية لهم.

بالتزامن، تدور مواجهات عنيفة بين الجيش واللجان الشعبية من جهة ومرتزقة تحالف العدوان من جهة ثانية في شمالي صحراء ميدي الحدودية، حيث شنّت طائرات التحالف سلسلة غارات جوية لإسناد عمليات زحف باتجاه مواقع الجيش واللجان في المنطقة، في حين قتل وجرح 7 عناصر من قوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي بانفجار لغم أرضي في صحراء ميدي ذاتها، واستهدفت سلسلة غارات جوية مناطق متفرقة في مديرية حرض الحدودية المجاورة في محافظة حَجّة.

هذا وتستمر المواجهات بين قوات الجيش واللجان الشعبية وقوات تحالف العدوان في الساحل الغربي، وتتركز في محيط منطقتي السويق والمَغْرس، وتجري المواجهات في ظل غارات جوية مكثفة للتحالف على أراض زراعية ومناطق سكنية ومقار خدماتية في مديريتي زَبِيْد والدُريهمي جنوب محافظة الحُديْدة.

وقال مصدر عسكري يمني: “إن الجيش اليمني واللجان الشعبية نفّذوا عملية هجومية على أحد المواقع السعودية في الشرفة بجبهة نجران ما أدى لمقتل وإصابة عدد من العسكريين السعوديين والمرتزقة واغتنام أسلحة وذخائر”، مشيراً أيضاً إلى استهداف الجيش اليمني لتجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في عدة مواقع بجبهتي عسير وجيزان بقذائف المدفعية وصليات من الصواريخ محققاً إصابات مباشرة في صفوفهم.

في الأثناء، أشارت مصادر يمنية إلى مقتل عسكريين سعوديين والاستيلاء على أسلحة في هجوم نفذته القوات اليمنية على موقع سعودي في الشرفة بنجران.

كما قتل قائد عسكري بارز موال لتحالف العدوان إثر وقوعه في كمين عسكري في جبهة الساحل الغربي، بينما استهدفت القوة الصاروخية اليمنية معسكر لقوات الحرس الوطني في نجران.

وقبالة نجران أيضاً تصدّى الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولة زحف لمرتزقة العدوان.

وفي صحراء الأجاشر تصدت القوات اليمنية المشتركة لمرتزقة العدوان, حيث دمّرت وحدات الهندسة بعبوات ناسفة آليتين عسكريتين أسفرت عن مصرع كل من فيهما.

كما دمّر الجيش اليمني آلية عسكرية تابعة لمرتزقة هادي بعبوة ناسفة في تبة البلبلة قرب منفذ الطوال السعودي.

وفي الجوف، لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون، جراء كمائن نوعية وتدمير آلياتهم في مديريتي خب والشعف وعلى جبهتي المهاشمة وصبرين.

هذا وقصف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية مواقع الجيش السعودي قبالة منفذ عَلْب الحدودي بعسير السعودية.

في المقابل، شنّت مقاتلات تحالف العدوان 11 غارة جوية استهدفت فيها منطقة البُقْع الحدودية بين نجران وصعدة امتداداً إلى جبل الطلعة الحدودي في نجران.

واستهدف طيران العدوان السعودي بغارتين جويتين مناطق في محافظة صنعاء مخلّفاً أضراراً بالممتلكات الخاصة، دون ورود معلومات عن وقوع أي إصابات بين صفوف المدنيين.

ويشن التحالف الذي يقوده نظام بني سعود عدواناً على اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً ما خلّف عشرات آلاف الشهداء والمصابين وتدميراً كبيراً طال البنى التحتية.

من جهة ثانية، أكد رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية استولت على مظلات إمداد أنزلتها مروحيات تحالف العدوان السعودي للمرتزقة المحاصرين في جبهة الساحل الغربي.