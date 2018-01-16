الجيش اليمني يطلق صاروخاً باليستيا على مطار جيزان

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية مساء اليوم صاروخا باليستيا قصير المدى على مطار جيزان جنوب السعودية.

وأكد مصدر في الجيش اليمني لموقع “المسيرة نت” أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفة بدقة.

وتناقل سكان مدينة جيزان على مواقع التواصل الاجتماعي سماعهم دوي انفجار عنيف إثر وصول الصاروخ إلى مطار جيزان.

يذكر أن هذا الصاروخ هو ثالث صاروخ باليستي تطلقه القوة الصاروخية منذ بداية العام على أهداف عسكرية سعودية حيث استهدفت في ال11 من كانون الثاني الجاري معسكر القوات الخاصة السعودي في نجران بصاروخ باليستي من نوع “قاهر2” فيما استهدفت في الخامس من الشهر نفسه معسكر قوة الواجب للجيش السعودي في نجران بصاروخ باليستي قصير المدى.