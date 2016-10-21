الجيش اليمني يعثر على جثة جندي سعودي

عثر عناصر من الجيش اليمني واللجان الشعبية على جثة أحد الجنود السعوديين غرب موقع الشرفة المطل على مدينة نجران عقب السيطرة عليه.

وتظهر مشاهد وزعها الإعلام الحربي جثة أحد الجنود السعوديين الذي قتل أثناء المعارك مع كامل عتاده وعدته بما في ذلك السلاح وبعض الإسعافات الأولية وكمية من الذخائر.

يشار إلى أن العديد من أسرى الجيش السعودي أوضحوا في فترات سابقة كيف يتم الزج بهم من قبل قياداتهم إلى المعارك ومن ثم التخلي عنهم.