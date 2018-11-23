الجيش اليمني يفشل محاولتي تسلل لمرتزقة العدوان السعودي في تعز

أفشل الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم محاولتي تسلل لمرتزقة العدوان السعودي في منطقتي الكدحة وحيفان بمحافظة تعز وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري يمني قوله إن “الجيش واللجان الشعبية اليمنية كسروا زحفا للمرتزقة في الكدحة كما تمكنوا من كسر زحف آخر لمرتزقة العدوان في جبهة حيفان استمر قرابة تسع ساعات تم خلاله إعطاب مدرعة” مؤكدا سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة خلال الزحفين.

من جهتها أعلنت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية اليمنية أنها نفذت 638 عملية قنص استهدفت جيش ومرتزقة العدوان وآلياتهم في مختلف الجبهات خلال الأسبوعين الماضيين.

ونقلت وكالة سبأ عن مصدر في وحدة القناصة قوله إنه “تم قتل وإصابة 599 مرتزقا و14 جنديا وضابطا سعوديا وتسعة مرتزقة سودانيين بعمليات القنص في مختلف الجبهات خلال الفترة نفسها” مضيفا: إن الوحدة أعطبت ست سيارات عسكرية و10 رشاشات للمرتزقة خلال الفترة ذاتها.

ويشن النظام السعودي عدوانا على اليمن منذ آذار عام 2015 تسبب بإزهاق أرواح عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين وبدمار وخراب هائلين في البنية التحتية لليمن إضافة إلى انتشار المجاعة والأوبئة وخاصة الكوليرا.