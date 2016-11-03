الجيش اليمني يقصف تجمعات قوات بني سعود في نجران

ردا على العدوان السعودي أفاد مصدر عسكري يمني بأن الجيش واللجان الشعبية قصفوا موقع الكُرَس بجَيْزَان وتجمعات قوات نظام السعودية في موقع رقابة الهَمَر في نَجْرَان، وصد محاولة تقدم لقوات هادي باتجاه منطقتي الحَوْل والمَدْفُون في نهم شرق صنعاء.

وتحدث المصدر عن تدمير الجيش اليمني آلية عسكرية تابعة للنظام السعودي بموقع الحمر في نجران بعد أن أصاب الموقع بعدد من قذائف المدفعية فيما استهدف تجمعا لمرتزقته قبالة منفذ الخضراء في نجران ايضا بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

وقالت مصادر عسكرية يمنية ان قوات الجيش اليمني اوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة بني سعود أثناء محاولة تقدمهم باتجاه منطقة الصعيد بمديرية الصلو في محافظة تعز في وقت تم تدمير آلية لهم شمال مديرية صرواح بمحافظة مأرب.