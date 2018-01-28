الجيش اليمني يقضي على عدد من مرتزقة النظام السعودي

قتل وأصيب عدد من جنود ومرتزقة النظام السعودي في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم في عسير وجيزان ونجران.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن “مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات وتحصينات للجنود السعوديين في رقابة الهنجر وموقع الشبكة خلف منفذ علب وغرب مجازة في عسير حيث قتل أحد المرتزقة وجندي سعودي في موقع المنتزه بجيزان”.

وفي نجران استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة النظام السعودي في صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء كما استهدف تجمعات للجنود السعوديين في موقع المخروق ومعسكر رجلا.

كما استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في المعزاب بجيزان محققة إصابات مباشرة بين صفوفهم إضافة إلى تفجير آلية عسكرية للمرتزقة في تبة الرمضة ما أدى لمقتل من كان على متنها.

إلى ذلك أصيب يمنيان بنيران حرس حدود النظام السعودي بمديرية رازح في محافظة صعدة بعد أن عاود العدوان السعودي قصفه الصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة من المديرية الحدودية.