الجيش اليمني يقضي على 12 مرتزق في عدة جبهات

نفذت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية نوعية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف قضت خلالها على ثمانية من مرتزقة تحالف العدوان السعودي فيما أصيب أربعة آخرون.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر عسكري يمني قوله.. أن وحدة من الجيش واللجان استهدفت آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في منطقة المهاشمة ما أدى إلى مصرع ثمانية وإصابة أربعة آخرين كانوا على متنها.

وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة عدد آخر من مرتزقة العدوان إثر كمين في جبهة صبرين بالمديرية نفسها لافتاً غلى تصدي الجيش واللجان الشعبية لزحف للمرتزقة في صحراء الأجاشر شمال شرق محافظة الجوف وتكبيدهم عدداً من القتلى بينهم متزعمون.

من جهة أخرى أعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية مقتل 97 صياداً يمنيا وإصابة 47 آخرين بغارات طيران تحالف العدوان السعودي وقصف بوارجه الحربية لقوارب وموانئ الاصطياد منذ مطلع العام الماضي وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

واشارت المصلحة في إحصائية حول جرائم العدوان بحق الصيادين اليمنيين إلى أن غارات وقصف بوارج العدوان أدى إلى تدمير 134 قارباً خلال الفترة نفسها مبينة أن عمليات القرصنة التي نفذتها بوارج العدوان أدت إلى احتجاز 477 صياداً لا يزال 110 منهم معتقلين لدى تحالف العدوان مع 45 قارب صيد.

ويشن التحالف الذى يقوده نظام بنى سعود عدوانا على اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً ما خلف عشرات الأف القتلى والمصابين وتدميراً كبيراً طال البنى التحتية.