الجيش اليمني يكبد العدوان السعودي خسائر فادحة في تعز

قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون خلال استهداف مدفعية الجيش اليمني تجمعاتهم في إحدى الجبهات بمحافظة تعز.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله: “قتل وأصيب عدد من المرتزقة إضافة إلى تدمير رشاش بقصف مدفعي استهدف تجمعاً لهم في جبهة صالة”.

وفي نجران دمر الجيش واللجان الشعبية طاقماً عسكرياً سعودياً كما دكت المدفعية تجمعات المرتزقة قبالة منفذ علب بعسير محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.

في غضون ذلك واصل العدوان السعودي شن غاراته على المحافظات اليمنية مستهدفا قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية ما أدى إلى اصابة يمني بجروح وإلحاق أضرار مادية في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين.

وشن طيران العدوان السعودي ثلاث غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران .

وكان 20 يمنياً قتلوا وأصيب 10 آخرون جراء مجزرة جديدة ارتكبها طيران العدوان السعودي أمس باستهدافه مغسلاً للخضراوات فى بيت الفقيه بمحافظة الحديدة غرب اليمن.