الجيش اليمني ينفذ عملية نوعية في نجران

قتل عدد من الجنود السعوديين بينهم ضباط اليوم بقصف صاروخي للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدف موقع السديس في نجران جنوب غرب السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري يمني قوله إن “عددا من العسكريين السعوديين بينهم قادة وضباط قتلوا وجرحوا في قصف صاروخي استهدف تجمعهم بموقع السديس”.

وأشار المصدر إلى أن الجيش اليمني واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تسلل لمرتزقة تحالف العدوان إلى منطقة أضيق مؤكدا مقتل وإصابة عدد من المرتزقة خلالها.

وكان عدد من مرتزقة تحالف العدوان الذي يقوده نظام بني سعود قتلوا وأصيبوا أمس إثر عملية عسكرية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقعهم بالقرب من منطقة عسير.