الجيش اليمني يهاجم مقرات العدوان في الساحل الغربي

قتل وأصيب عدد من جنود ومرتزقة النظام السعودي في هجوم واسع للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقعهم من محورين في جبهات الساحل الغربي.

مصدر عسكري أفاد بأن الهجوم انطلق من شمال وغرب مديرية موزع ومن جنوب مفرق موزع على مواقع مرتزقة العدوان في الساحل الغربي، ما أدى إلى مقتل وإصابة أعداد منهم، بالإضافة إلى تدمير واغتنام عتاد عسكري كان بحوزتهم.

كما أضاف بأنه تم إسقاط طائرة تجسس للعدوان السعودي في مديرية باقم بمحافظة صعدة، فيما تكبد جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في كسر زحفهم وتم استهداف مواقعهم في جيزان ونجران وعسير.