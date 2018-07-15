الجيش اليمني يوجه ضربة قاسية لمرتزقة العدوان في نجران

نفذت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية نوعية في منطقة نجران جنوب غرب السعودية قضت خلالها على عدد من مرتزقة تحالف العدوان السعودي.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر عسكري يمني قوله إن “الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا اليوم عملية هجومية على أحد المواقع السعودية في الشرفة بجبهة نجران ما أدى لمقتل وإصابة عدد من العسكريين السعوديين والمرتزقة واغتنام أسلحة وذخائر” مشيرا أيضا إلى استهداف الجيش اليمني لتجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في عدة مواقع بجبهتي عسير وجيزان بقذائف المدفعية وصليات من الصواريخ محققا إصابات مباشرة في صفوفهم.

ولفت المصدر ذاته إلى أن وحدات من الجيش اليمني أحبطت عدة محاولات تسلل لمرتزقة العدوان السعودي في صحراء الاجاشر قبالة نجران وكبدتهم عددا من القتلى والجرحى.

وكانت وحدات من الجيش اليمنى واللجان الشعبية أحبطت في وقت سابق اليوم محاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي في الساحل الغربي لليمن وأوقعت بينهم عددا من القتلى والمصابين.