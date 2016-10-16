الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة يحكم السيطرة على بلدة معردس بريف حماة الشمالي

أعلن مصدر عسكري استعادة السيطرة على بلدة معردس بريف حماة الشمالي بعد تكبيد التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح” خسائربالأفراد والعتاد.

وأفاد المصدر في تصريح بأن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عمليات عسكرية مكثفة باستخدام وسائط نارية وتكتيكات قتالية دقيقة “استعادت خلالها السيطرة بشكل كامل على بلدة معردس بريف حماة الشمالي”.

وبين المصدر أن عملية استعادة السيطرة أتت بعد “القضاء على أعداد من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم”.

ولفت المصدر إلى أن عناصر الهندسة تعمل على “تمشيط مداخل البلدة ومحيطها وشوارعها لتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها الإرهابيون قبل مقتل عدد منهم وفرار الآخرين باتجاه المزارع والبساتين إلى الشمال من البلدة”.

وحققت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة خلال الأيام القليلة الماضية تقدما كبيرا في حربها على الإرهاب التكفيري بريف حماة الشمالي حيث اعادت الامن والاستقرار الى بلدتي كوكب والكبارية وقريتي معان وكراح وسيطرت على مزارع كراح الغربية ومحطة القطار بعد القضاء على تجمعات إرهابيي “جيش الفتح” والذي ينضوي تحت زعامته العديد من المجموعات

التكفيرية في مقدمتها “جبهة النصرة” وما يسمى “جند الاقصى” التابع لتنظيم “داعش” الإرهابي.