الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة يسيطر على عدد من النقاط و التلال بريف حماة

واصلت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة عملياتها على تجمعات ومحاور تحرك المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” و”جند الأقصى” وغيرها المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح” وسيطرت خلالها على عدد من النقاط والتلال غربي بلدة معان في ريف حماة الشمالي.

ونفذت وحدات من الجيش عمليات على أوكار وتجمعات الإرهابيين “غربي بلدة معان بريف حماة الشمالي أحكمت خلالها سيطرتها على منطقتي المداجن والبرج وضهرة الفطس وتلة خربة كحيلة” لافتا إلى أن الوحدات “تستكمل أعمالها القتالية ضد المجموعات الإرهابية المسلحة في المنطقة ذاتها”.

وأسفرت العمليات عن “القضاء على أعداد من إرهابيي “جند الأقصى” ومصادرة مدفع جهنم و3 مدافع هاون وعدد كبير من القذائف وكمية من المواد المتفجرة”.

وعملت وحدات الهندسة على “تفكيك عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الارهابيون في الأماكن التي تمت السيطرة عليها قبل فرارهم”.

ودمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري أمس عددا من الأوكار وقضى على عدد من الإرهابيين أغلبهم من تنظيم “جبهة النصرة” في بلدات صوران ومحيطها ومورك وجنوب حلفايا وطيبة الإمام وكفر زيتا بريف حماه الشمالي.