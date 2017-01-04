الجيش تقضي على إرهابيين من تنظيمي «داعش» و«النصرة» بريف حمص

سقط عدد من القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي تنظيمي ”داعش وجبهة النصرة“ بنيران الجيش والقوات المسلحة خلال الحرب المتواصلة على الإرهاب التكفيري في ريفي حمص الشمالي والشرقي.

وذكرت سانا إن وحدات من الجيش العاملة في الريف الشرقي نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات مكثفة على تجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي شرق المحطة الرابعة وفي تلة العواميد والمحسة والباردة بريف تدمر.

ولفتت اإلى أن العمليات “أسفرت عن تدمير عدد من الآليات ومقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري المدرج على لائحة الإرهاب الدولية”.

وفي منطقة جب الجراح تأكد سقوط العديد من إرهابيي “داعش” بين قتيل ومصاب وتدمير أسلحتهم وعتادهم جراء عمليات الجيش على مواقع انتشارهم في قريتي الشنداخية والمشيرفة الشمالية.

وأفادت بأن وحدات من الجيش قصفت بالمدفعية وراجمات الصواريخ تحركات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له في قريتي أم شرشوح وجوالك ما أدى إلى تكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.