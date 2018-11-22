الجيش في المجموعة الأولى والاتحاد في الثانية.. دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي

أوقعت قرعة دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي جرت اليوم في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور فريق الجيش بطل النسخة الأولى بالمجموعة الأولى إلى جانب أندية النجمة اللبناني والوحدات أو الفيصلي من الأردن والفريق المتأهل من الدور التمهيدي.

وحل فريق الاتحاد في المجموعة الثانية إلى جانب النجمة البحريني والجزيرة الأردني و(الكويت أو كاظمة) من الكويت.

وضمت المجموعة الثالثة العهد اللبناني والمالكية البحريني والسويق العماني والقادسية الكويتي.

ويتأهل من منطقة غرب آسيا التي يشارك فيها فريقا الجيش والاتحاد صاحب المركز الأول في المجموعات الثلاث إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني من أجل المنافسة في نصف نهائي ونهائي منطقة غرب آسيا حيث يتأهل بطل المنطقة مباشرة إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

وفي منطقة آسيان يتأهل إلى قبل النهائي صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني علماً بأن بطل منطقة آسيان ينتقل للمنافسة في قبل نهائي المناطق.

في المقابل يتأهل صاحب المركز الأول في مجموعات وسط آسيا وجنوب آسيا وشرق آسيا من أجل المنافسة في قبل نهائي المناطق إلى جانب بطل منطقة آسيان.