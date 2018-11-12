الجيش واللجان في اليمن يهاجمان مواقع العدوان في البيضاء والضالع

دارت مواجهات بين الجيش اليمني واللجان الشعبية، ومرتزقة العدوان السعودي في محافظة البيضاء غربي اليمن، بالتزامن مع مواجهات أخرى في محافظة الضالع المجاورة.

وسائل إعلام يمنية أفادت بأن الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوما خاطفا على مواقع لمرتزقة العدوان في منطقة الأجردي بمديرية الزاهر جنوب غربي البيضاء، أسفر عن وقوع عدد من القتلى.

وفي الضالع سقط قتلى وجرحى من المرتزقة بهجوم للجيش واللجان على مواقع عسكرية تابعة للعدوان ي جبهة نقيل الخشبة المحاذي لمحافظة إب.

وعلى الجهة الغربية لليمن، تعرضت قوى العدوان ومرتزقته لكمينين نصبهما الجيش اليمني واللجان الشعبية في الحديدة.

وأما في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، فجر الجيش واللجان عبوة ناسفة بآلية عسكرية في منطقة الجبلية، أدت إلى مقتل وإصابة من عليها.

كما استهدف الجيش اليمني جرافة للعدوان شمال مطاحن البحر الأحمر، ما أدى إلى إعطابها ومقتل طاقمها.