الجيش يؤمن عودة عشرات المهجرين من مخيم الركبان لقراهم بريف حمص الشرقي

أمنت وحدات من الجيش العربي السوري عودة عشرات المهجرين من مخيم الركبان إلى منازلهم وقراهم في ريف حمص الشرقي.

وعادت 10 عائلات مؤلفة من 70 شخصا اليوم إلى منازلهم من مخيم الركبان قرب الحدود السورية الأردنية بعد أن قامت وحدات من الجيش بتأمين عودتهم وإيصالهم إلى قراهم بريف حمص الشرقي.

ووصل أغلب العائدين هم من الأطفال والنساء إلى منازلهم في القريتين بأمان تحت حماية وحدات من الجيش العربي السوري العاملة في ريف حمص الشرقي.

ويضم مخيم الركبان آلاف المهجرين الذين خرجوا من منازلهم في أوقات سابقة هربا من إرهاب التنظيمات التكفيرية قبل أن يقوم الجيش وحلفاوءه باجتثاث الإرهابيين وإعادة الأمن والاستقرار إلى قراهم في البادية السورية.

وتتقاطع التقارير والمعلومات حول الوضع الإنساني السيئ الذي يعيشه المهجرون في مخيم الركبان بسبب سيطرة تنظيمات إرهابية مدعومة مما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة على محيط المخيم حيث تمنع هذه التنظيمات وصول الأدوية والغذاء والمساعدات إلى المخيم.