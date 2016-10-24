الجيش يؤّمن 48 مدنيا فروا من إرهاب مسلحي حلب الشرقية

تمكن48 مدنيا في الأحياء الشرقية بمدينة حلب من الفرار باتجاه الأحياء الغربية، مساء اليوم الاثنين، حيث قامت وحدات من الجيش العربي السوري باستقبالهم وتأمينهم.

وأفادت وكالة “سانا” للأنباء بأن 48 مواطنا بينهم أطفال ونساء من الأحياء الشرقية حيث تنتشر مجموعات إرهابية تتخذ من المواطنين دروعا بشرية وتمكنوا من الوصول إلى نقاط انتشار عناصر الجيش والقوات المسلحة في الأحياء الغربية.

وذكرا الوكالة أن الجهات المعنية في المحافظة قامت بتقديم جميع المساعدات اللازمة للمواطنين الفارين من إرهاب المجموعات الإرهابية ونقلهم إلى مركز إقامة مؤقتة مؤمنة بجميع الاحتياجات الأساسية.

ومنعت التنظيمات الإرهابية آلاف الأهالي من مغادرة الأحياء الشرقية خلال فترة سريان التهدئة الإنسانية التي أعلنتها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بالتنسيق مع الجانب الروسي أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية بغية الاستمرار في اتخاذهم دروعا بشرية والمتاجرة بالوضع الإنساني في مدينة حلب من قبل الدول الداعمة والممولة للإرهابيين.