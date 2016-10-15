الجيش يتصدى لاعتداء الإرهابيين على قرية ومطار الثعلة بريف السويداء الغربي

اشتبكت وحدة من الجيش والقوات المسلحة مع مجموعات إرهابية حاولت الاعتداء على قرية ومطار الثعلة بريف السويداء.

وأشار مصدر عسكري إلى أن: «وحدة من الجيش تصدت لاعتداء مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية على وحدات الجيش العاملة في قرية ومطار الثعلة غرب مدينة السويداء بنحو 10 كم».

وأكد المصدر: «تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد وإيقاع العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم».

وأصيب أمس شخص بجروح ووقعت أضرار مادية بعدد من منازل المواطنين جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية المتواجدة في قرية رخم بريف درعا الشرقي بالقذائف على بلدة الثعلة بريف السويداء الغربي.