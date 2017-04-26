الجيش يتصدى لهجوم إرهابيي “النصرة” على نقاط عسكرية بدرعا البلد

تصدت وحدات من الجيش والقوات المسلحة لهجوم إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” على نقاط عسكرية في حي المنشية بمنطقة درعا البلد.

مصدر عسكرى أفاد بأن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي هاجمت عددا من النقاط العسكرية الموجودة في حي المنشية بدرعا البلد، مشيرا أن الاشتباكات انتهت بصد الهجوم ومقتل العشرات من إرهابيي التنظيم وفرار الباقين وتدمير أسلحتهم وعتادهم الحربي.

كما بين أن عمليات الجيش ضد تجمعات وتحركات المجموعات الإرهابية التابعة لـ”النصرة” في أحياء الكرك والأربعين وطريق السد والعباسية وحارة البدو وحارة البجابجة وحارة الحمادين أسفرت عن تدمير 3 عربات مزودة برشاشات وقاعدة إطلاق صواريخ والقضاء على العديد من الإرهابيين.

كذلك وجهت وحدات الجيش رمايات نارية ضد تحركات وتجمعات التنظيم الإرهابي في محيط الجمرك القديم وحارة البجابجة وحي الكرك وحي العباسية وحي الأربعين وحي البحار وحي السيبة بدرعا البلد، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين وتدمير وحرق عدة مقرات بمن فيها وتدمير دبابتين وعربة مزودة برشاش عيار 23 ملم.