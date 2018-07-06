الجيش يتصدى لهجوم لإرهابيي “جبهة النصرة” في القنيطرة

تصدت وحدة من الجيش العربي السوري لاعتداء مجموعة إرهابية من تنظيم جبهة النصرة على إحدى النقاط العسكرية في محيط مدينة البعث في القنيطرة.

وأفادت” سانا” بأن وحدة من الجيش اشتبكت بقوة مع مجموعة إرهابية حاولت التسلل والاعتداء على إحدى النقاط العسكرية في محيط مدينة البعث مبينا أن الاشتباكات انتهت بإفشال الاعتداء وإيقاع معظم أفراد المجموعة بين قتيل ومصاب.

وتلقى إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المنضوية تحت زعامته في الأسابيع الأخيرة مزيدا من الدعم من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي وترجم هذا الدعم بزيادة وتيرة اعتداءات الإرهابيين على القرى والبلدات الآمنة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

وفي وقت سابق اليوم جددت المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة اعتداءها بالقذائف على منازل المواطنين في مدينة البعث وبلدة خان أرنبة في القنيطرة ما تسبب بإصابة مدني بجروح.