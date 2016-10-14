الجيش يتقدم شمال شرق حلب ويسيطر على مناطق جديدة

أعلن مصدر عسكري عن تمكن قوات الجيش العربي السوري من تحقيق انجاز جديد في شمال شرق حلب.

وأكد المصدر أن قوات المشاة تمكنت من السيطرة على المدرسة الزراعية “المجبل” “كتلة الروافع” والهنكارات والمعامل والكسارات والمناشر شمال شرق حلب بعد تأمين تغطية مدفعية وصاروخية لدخول هذه المناطق وقتل عشرات المسلحين خلال هذه العمليات.

وبهذه السيطرة تكون وحدات الجيش بدأت بالتقدم اكثر في الاحياء الشرقية لحلب من الجهة الشمالية.