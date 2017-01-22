الجيش يتقدم غرب وجنوب دير الزور

أحرز الجيش العربي السوري والقوات الحليفه تقدماً لمسافة 400 متر من الجهة الغربية لمدينة دير الزور باتجاه المطار بعد معارك عنيفه مع إرهابيي “داعش” استخدمت فيها الاسلحة الخفيفة والثقيلة.

وبحسب مصدر عسكري فان القوات العسكرية تابعت تقدمها من جهة الاحياء التي يسيطر عليها في مدينة دير الزور باتجاه المطار جنوبها، واستعاد السيطرة على عدد من النقاط المحاذية لحي العمال إثر اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش وأوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوف مسلحي التنظيم، كما استهدف الجيش بالقذائف المدفعية والصاروخية رتلا من عشر اليات بين جبال الثردة وحقل التيم جنوب المدينة ما أدى الى تدمير عدد من الاليات ومقتل وجرح من فيها.

البعث ميديا || وسام الجردي