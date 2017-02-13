الجيش يتقدم في تدمر بدعم من الطيران الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من الجيش العربي السوري بدعم من السلاح الجو الروسي تواصل التقدم نحو تدمر، حيث دمرت أكثر من 180 موقعا للمسلحين وبقي أقل من 20 كم.

وأشارت الوزارة إلى أن المقاتلات الروسية قامت بأكثر من 90 غارة باتجاه طريق تدمر خلال الأسبوع الماضي.

وفي بيان لها جاء فيه أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة دمرت أكثر من 180 موقعا للمسلحين، بينهم أكثر من 60 نقطة تحصين، 15 مخزنا للأسلحة والذخائر والمركبات العسكرية، 43 سيارة مدرعة، وكذلك سيارات “جيب” مجهزة بمدافع رشاشة ثقيلة، كما قتل أكثر من 200 إرهابي.

وأشار البيان إلى أن الهجوم في اتجاه تدمر مستمر، إذ باقي للمدينة أقل من 20 كيلومترا، وأن الطيران الروسي قام بأكثر من 90 طلعة في هذا الاتجاه.

هذا وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تحرير 805 كم مربع في محافظة حمص من إرهابيي تنظيم “داعش”، وأن الجيش العربي السوري تمكن منذ 7 شباط من السيطرة على أراض يبلغ مساحتها 22 كلم مربع.