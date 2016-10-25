الجيش يتقدم نحو مدينة دوما بالغوطة الشرقية

أشار مصدر عسكري ميداني إلى أن الجيش السوري والقوات المرادفة له تقدمت في الغوطة الشرقية بريف دمشق نحو مدينة دوما وبلدة الشيفونية بريف دمشق الشرقي.

وبين المصدر أن اشتباكات تدور حالياً عند أطراف مزارع بلدتيّ (جسرين، والمحمد) في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ورافقت الاشتباكات ضربات جوية مكثفة على العصابات الإرهابية المسلحة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش السوري تواصل هجومها من منطقة الريحان الإستراتيجية ومحور تل كردي قربها، بهدف كسر خط الدفاع الرئيسي عن مدينة دوما والتي تعد المعقل الرئيسي للإرهاب في ريف دمشق.