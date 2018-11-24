الجيش يحبط محاولات إرهابيين التسلل والاعتداء على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري محاولة مجموعات إرهابية التسلل والاعتداء على النقاط العسكرية العاملة في ريف حماة الشمالي.

ورصدت وحدة من الجيش العربي السوري تحركات لإرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به على أطراف بلدة اللطامنة لشن اعتداء على نقاط عسكرية متمركزة في محيط بلدة حلفايا بالريف الشمالي.

وتم التعامل مع محاولة الاعتداء بالوسائط النارية المناسبة وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات الإرهابية بالأفراد والعتاد.

وردت وحدة من الجيش أمس على اعتداء مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية على مدينة صوران شمال مدينة حماة بنحو 18كم.

وتعمد التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب وريف حماة الشمالي إلى الاعتداء وشن الهجمات على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة في المنطقة منزوعة السلاح ومحيطها بغية إفشال اتفاق منطقة تخفيف التوتر في إدلب.