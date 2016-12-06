الجيش يحبط هجوماً إرهابياً في محيط حي المنشية بدرعا البلد

قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على عدد من إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والتنظيمات المنضوية تحت زعامته في عمليات على تجمعاتهم وتحصيناتهم في منطقة درعا البلد وبلدة النعيمة بريف درعا.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعة إرهابية هاجمت نقطة عسكرية شمال المعهد الفني بالطرف الجنوبي الغربي لحي المنشية في منطقة درعا البلد مؤكدا أن الاشتباكات انتهت “بإحباط الهجوم والقضاء على كامل أفراد المجموعة الارهابية المهاجمة” وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.

ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش “نفذت رمايات دقيقة على تحصينات المجموعات الإرهابية في محيط معمل الأحذية وبناء كتاكيت في منطقة درعا البلد أوقعت خلالها عددا من الإرهابيين قتلى ومصابين”.

وإلى الشرق من مدينة درعا “أردت وحدة من الجيش عددا من الإرهابيين قتلى ودمرت نقاطا محصنة لهم في بلدة النعيمة”.