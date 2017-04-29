الجيش يحبط هجوماً لإرهابيي “داعش” على عدد من النقاط العسكرية في دير الزور ومحيطها

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري هجوما لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية على نقاط عسكرية في مدينة دير الزور ومحيطها.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت نقاطاً عسكرية في محيط حي الرشدية وفي المحور الجنوبي لمنطقة المقابر والمطار والفوج 137 مشاة.

وأشار المراسل إلى أن الاشتباكات انتهت بصد الهجمات بعد مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

ودمرت وحدات الجيش أمس 7 نقاط محصنة ومدافع و3 عربات لتنظيم “داعش” وقضت على العديد من إرهابييه في نقطة أبو حسن على اتجاه محور الثردة/المعامل بدير الزور.

إلى ذلك أفاد مراسل سانا في دير الزور بقصف إرهابيي تنظيم “داعش” حيي الجورة والقصور بعدة قذائف هاون وصاروخية ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بالممتلكات دون وقوع إصابات بين المواطنين.

ويعمد تنظيم “داعش” الإرهابي على استهداف الأحياء الآمنة في مدينة دير الزور بالقذائف الصاروخية والهاون في محاولة يائسة للنيل من صمود أهالي المدينة الداعمين للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب التكفيري.