الجيش يحبط هجوم لإرهابيي “جبهة النصرة” على نقاط في محيط بلدة الدرخبية

دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية دبابات وآليات لتنظيم “جبهة النصرة” مزودة برشاشات ثقيلة وآلية مفخخة في محيط بلدة الدرخبية بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأحبطت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية محاولة إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” الاعتداء على نقاط عسكرية في محيط حي الديوان عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة الديرخبية من جهة بلدة خان الشيح بالريف الجنوبي الغربي.

وأحبط الهجوم الإرهابي بعد “تكبيد التنظيم التكفيري خسائر بالأفراد وتدمير 3 دبابات وعربة “بي أم بي” و3 آليات “بيك آب” مجهزة برشاشات ثقيلة من عيار 23 مم وعربة مفخخة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة”.