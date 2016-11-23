الجيش يحكم سيطرته على تلة النقار بريف القنيطرة

صرح مصدر عسكري صباح اليوم، أن قوات الجيش العربي السوري أحكمت سيطرتها على تلة النقار الغربية بريف القنيطرة الشمالي بعد تدمير آخر تحصينات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة”.

وقال المصدر أن قوات الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات نوعية بالريف الشمالي انتهت” باحكام سيطرتها على تلة النقار الغربية شرق طرنجة”.

ولفت المصدر إلى أن العمليات النوعية أسفرت عن “القضاء على العديد من أفراد التنظيمات الإرهابية وتدمير أسلحة وعتاد حربي لهم ” مشيرا إلى أن “وحدة من الجيش أمنت طريق مزارع الأمل- حضر”.