الجيش يحكم سيطرته على عدد من التلال الحاكمة في الجهة الشمالية الشرقية لمزرعة بيت جن بريف دمشق

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية تقدمها خلال عملياتها ضد تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي وبسطت سيطرتها على عدد من التلال الحاكمة على اتجاه مزرعة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأفاد مراسل سانا بريف دمشق بأن وحدات من الجيش نفذت خلال اليومين الماضيين عمليات مكثفة تخللتها رمايات نارية من سلاح المدفعية على تجمعات ونقاط تحصن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة انتهت بإحكام السيطرة على التلة البيضة والتل الاحمر وتل المقتول الغربي في الجهة الشمالية الشرقية لبلدة مزرعة بيت جن والقضاء على عدد من الارهابيين وتدمير أسلحة وذخائر لهم.

وأوضح المراسل أن وحدات الجيش أصبحت على بعد (1) كم من مزرعة بيت جن ما يضيق الخناق على الإرهابيين من الجهة الشمالية الشرقية ويؤدي إلى تشكيل محور للعمليات العسكرية على شكل قوس يمتد من طريق مزرعة بيت جن – حينة غربا عبر سهول حينة مرورا بقرى كفر حور وبيت تيما وبيت سابر شرقا حتى قرية مغر المير من الجهة الجنوبية الشرقية للبلدة.

وكانت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية قضت أمس الأول على آخر تجمعات إرهابيي “جبهة النصرة” في تل المقتول الشرقي في الجهة الشمالية الغربية لسلسلة تلال بردعيا بعد تكبيدهم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

وتؤكد التقارير الميدانية والاستخبارية ارتباط المجموعات الإرهابية المنتشرة في بيت جن ومزرعة بيت جن وريف القنيطرة بكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي ينقل المصابين من أفرادها إلى مشافيه وينسق ويشرف على اعتداءاتهم الممنهجة ضد التجمعات السكنية والبنى التحتية.