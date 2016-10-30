الجيش يحكم سيطرته على منيان غرب حلب.. تطويق الإرهابيين في ضاحية الأسد

أعلن مصدر عسكري مساء اليوم استعادة السيطرة الكاملة على بلدة منيان القريبة من الإطراف الجنوبية الغربية لمدينة حلب بعد القضاء على المجموعات الإرهابية التي تسللت إليها في وقت سابق.

وقال المصدر إن استعادة السيطرة على بلدة منيان جاءت نتيجة لعملية عسكرية خاطفة نفذتها وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة على عدة محاور جنوب وغرب حلب.

وأضاف المصدر انه تم خلال العملية القضاء على عشرات الإرهابيين غالبيتهم من تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات التكفيرية الأخرى التابعة لما يسمى “جيش الفتح” إضافة إلى تدمير العديد من الآليات المتنوعة.

وأكد المصدر أنه بنتيجة العملية العسكرية تمكنت وحدات الجيش من تطويق المجموعات الإرهابية التي تسللت إلى بعض الكتل في ضاحية الأسد السكنية وكبدتها خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد إضافة إلى إلقاء القبض على العديد من الإرهابيين.