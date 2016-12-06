الجيش يخرق دفاعات الإرهابيين في مزارع حوش الظواهرة بريف دمشق

أعلن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة أحرزت تقدماً في مزارع حوش الظواهرة بريف دمشق بعد أن دمرت آخر بؤر وتجمعات التنظيمات الإرهابية الموجودة هناك.

ولفت المصدر في تصريح لـ سانا إلى أن “وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تقدمت في مزارع حوش الظواهرة بريف دمشق وخرقت دفاعات المجموعات الإرهابية ودمرت تحصيناتها”.

وتتكبد التنظيمات الإرهابية المنتشرة في عدد من مزارع وقرى وبلدات الغوطة الشرقية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد في عمليات متواصلة لوحدات من الجيش بإسناد من سلاح الجو على تجمعاتهم وأوكارهم.