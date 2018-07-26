الجيش يدخل إلى قرية الحميدية بريف القنيطرة

بعد إنهاء الوجود الإرهابي فيها، دخلت وحدات من الجيش العربي السوري إلى قرية الحميدية في ريف القنيطرة.

وأفادت تقارير بان وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بدأت عمليات التمشيط في قرية الحميدية بريف القنيطرة بعد إنهاء الوجود الإرهابي فيها لتأمينها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون قبل طردهم منها.

وذكرت التقارير أن وحدات من الجيش دخلت ظهر اليوم إلى قرية الحميدية شمال مدينة القنيطرة بنحو 3 كم وبدأت على الفور وحدات الهندسة بتمشيط القرية وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في الشوارع لتأمين القرية تمهيدا لعودة الأهالي الى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من سيطرة الإرهابيين على القرية.

وبالتزامن مع انتشار وحدات الجيش في قرية الحميدية تم رفع علم الجمهورية العربية السورية في القرية إيذانا بعودة مؤسسات الدولة إليها.

وشكلت قرية الحميدية قبل تحريرها منطلقا للمجموعات الإرهابية لاستهداف القرى والبلدات المجاورة ولا سيما مدينة البعث إلى الشمال الشرقي بالقذائف المتنوعة ورصاص القنص.