الشريط االاخباريسلايدسورية الجيش يدخل درعا البلد ويرفع العلم الوطني في الساحة العامة 2018/07/12 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet وحدات من الجيش العربي السوري دخلت إلى منطقة درعا البلد ورفعت العلم الوطني في الساحة العامة أمام مبنى البريد. يتبـــع .. اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات