الجيش يدخل درعا البلد ويرفع العلم الوطني في الساحة العامة

وحدات من الجيش العربي السوري دخلت إلى منطقة درعا البلد ورفعت العلم الوطني في الساحة العامة أمام مبنى البريد.

 

يتبـــع ..

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