الجيش يدك تحصينات إرهابيي «داعش» في آخر معاقلهم ببادية السويداء الشرقية

واصلت وحدات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة أمس تضييق الخناق على بقايا إرهابيي”داعش” في عمق الجروف الصخرية المحيطة بتلول الصفا آخر معاقل التنظيم التكفيري بعمق بادية السويداء الشرقية.

وذكرت مصادر وحدات الجيش تابعت خلال الساعات الماضية عملياتها على تحركات ومقار وتحصينات الارهابيين ببادية السويداء الشرقية برمايات صاروخية ومدفعية وغارات جوية على تحصيناتهم بين التكوينات الصخرية البازلتية التي يستغلونها للاختباء والقنص أسفرت عن تدميرها وتكبيد الإرهابيين خسائر بالعتاد والأفراد.

ولفتت المصادر إلى أن وحدات الجيش أحبطت محاولة تسلل عدد الإرهابيين باتجاه إحدى نقاط الجيش على المحور الشمالي الغربي وقضت على عدد منهم بينهم قناصون يرتدون احزمة ناسفة جرى تفكيكها من وحدات الهندسة.

وأشارت المصادر إلى مواصلة الجيش تعزيز انتشاره وتقدمه في عمق الجروف الصخرية الشديدة الوعورة وتمشيط المغاور والكهوف والجروف في المساحات الجديدة المحررة ومصادرة أسلحة وذخائر خلفها الإرهابيون.

وكانت وحدات الجيش والقوات الرديفة حققت في الأيام الماضية تقدماً كبيراً في عمق الجروف الصخرية وحررت مساحات جديدة بينها نقاط حاكمة على اتجاه قبر الشيخ حسين وفرضت سيطرتها بشكل كامل على أرض قاع البنات على المحور الشمالي الغربي لتلول الصفا مع تكبيد إرهابيي “داعش” خسائر فادحة بالعتاد والأفراد.